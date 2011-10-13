Робби Фаулер: «Клопп отверг «МЮ» и «Реал». Ему не нравился их акцент на коммерческих успехах»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Робби Фаулер рассказал о том, что главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп отказался возглавить и «Реал» после ухода из «Боруссии».

«Несколько лет назад я делал с ним интервью, и он сказал мне, что после «Боруссии» отверг предложения от нескольких очень богатых клубов. Одним из них точно был «МЮ», а вторым – скорее всего, . Клоппу не нравилось то, что они слишком сосредоточены на коммерческих показателях.

Он сказал, что «Ливерпуль» ему приглянулся потому, что там был найден баланс между деньгами, необходимыми для попадания на вершину, и историей, идентичностью клуба и фанатов.

Также он сказал, что хочет снова сделать «Энфилд» великим, пускай даже без невероятных денег. Он сказал, что сможет добиться этого другим путем.

Он еще не достиг своей цели, но он точно вернул фанатам веру и гордость», – поделился Фаулер.