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Дешам об отсутствии Бензема в сборной: «Это спортивное решение. Точка»

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Футбол

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему не приглашает в команду форварда «Реала» Карима Бензема.

Футболиста не вызывают в сборную Франции с октября 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

«Это спортивное решение. Точка.

[По поводу того, что некоторые обвиняют меня в расизме в связи с этим, то] в жизни есть только одна правда, может быть много версий, но правда всегда одна.

У меня много проблем с теми, кто хочет поверить в то, что это правда. [Подобные обвинения] за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого», – сказал Дешам.

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