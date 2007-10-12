Дешам об отсутствии Бензема в сборной: «Это спортивное решение. Точка»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему не приглашает в команду форварда «Реала» Карима Бензема.

Футболиста не вызывают в сборную Франции с октября 2015 года из-за причастности к шантажу Матье Вальбуэна интимным видео.

«Это спортивное решение. Точка.

[По поводу того, что некоторые обвиняют меня в расизме в связи с этим, то] в жизни есть только одна правда, может быть много версий, но правда всегда одна.

У меня много проблем с теми, кто хочет поверить в то, что это правда. [Подобные обвинения] за гранью всякого понимания, я в футболе не для этого», – сказал Дешам.