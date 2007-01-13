Дешам об обвинениях Бензема в расизме: «Я никогда не выбирал игроков по цвету кожи»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова нападающего Карима Бензема.

В 2016 году французский форвард не попал в заявку сборной на Евро-2016 и заявил, что Дешам поддался давлению со стороны расистской части Франции.

«Некоторые люди говорят фразы, которые приводят к последствиям, выходящим за пределы всякого понимания. Я никогда не забуду этого.

В тот момент мне показалась, что это уже за гранью. Когда выходят за грань, существует точка невозврата.

Я вызываю в сборную французских игроков, все они французы. Я никогда не выбирал кого-то по цвету или религии.

Также и наоборот, я бы никогда не оставил кого-то вне состава, основываясь на тех же критериях, потому что это было бы так же плохо или еще хуже», – сказал Дешам в эфире радиостанции Europe 1.

Карим Бензема: «Дешам поддался давлению со стороны французских расистов»