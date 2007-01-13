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    Дешам об обвинениях Бензема в расизме: «Я никогда не выбирал игроков по цвету кожи»

    Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Футбол

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал слова нападающего «Реала» Карима Бензема.

    В 2016 году французский форвард не попал в заявку сборной на Евро-2016 и заявил, что Дешам поддался давлению со стороны расистской части Франции.

    «Некоторые люди говорят фразы, которые приводят к последствиям, выходящим за пределы всякого понимания. Я никогда не забуду этого. 

    В тот момент мне показалась, что это уже за гранью. Когда выходят за грань, существует точка невозврата.

    Я вызываю в сборную французских игроков, все они французы. Я никогда не выбирал кого-то по цвету или религии. 

    Также и наоборот, я бы никогда не оставил кого-то вне состава, основываясь на тех же критериях, потому что это было бы так же плохо или еще хуже», – сказал Дешам в эфире радиостанции Europe 1.

    Карим Бензема: «Дешам поддался давлению со стороны французских расистов»

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