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Фернандес и Баринов пропускают тренировку сборной России перед матчем с Кипром

Теги ЦСКА Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Кипра по футболу квалификация Евро-2020 Марио Фернандес Дмитрий Баринов Футбол

Защитник ЦСКА Марио Фернандес и хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов не тренируются со сборной России в преддверии квалификационного матча Евро-2020 с Кипром.

«Марио и Баринов под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры в отеле.

Они работают по индивидуальной программе», – сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Матч Кипр – Россия состоится 13 октября в 19:00 по московскому времени.

России осталось не проиграть Кипру или набрать 2 очка в других матчах, чтобы выйти на Евро

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