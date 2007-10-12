Фернандес и Баринов пропускают тренировку сборной России перед матчем с Кипром

Защитник ЦСКА Марио Фернандес и хавбек Дмитрий Баринов не тренируются со сборной России в преддверии квалификационного матча Евро-2020 с Кипром.

«Марио и Баринов под контролем врачей физиотерапевтов проходят восстановительные и медицинские процедуры в отеле.

Они работают по индивидуальной программе», – сообщил пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров.

Матч Кипр – Россия состоится 13 октября в 19:00 по московскому времени.

России осталось не проиграть Кипру или набрать 2 очка в других матчах, чтобы выйти на Евро