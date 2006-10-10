Хавбек Кристиан Эриксен по-прежнему интересен «Реалу».

Мадридский клуб предпримет попытку купить 27-летнего игрока в январе.

Президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви готов расстаться с Эриксеном зимой, чтобы не потерять его бесплатно следующим летом — датчанин отказался продлевать контракт со «шпорами».

Главный тренер Зинедин Зидан не одобрил трансфер Эриксена минувшим летом. Тогда его приоритетом был Поль Погба, но переход француза из «Манчестер Юнайтед» не состоялся. При этом руководство мадридского клуба по-прежнему настаивает на приобретении Эриксена.