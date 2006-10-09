«СЭ»: Корнеев станет советником вице-президента «Монако»

Бывший спортивный директор «Зенита» и экс-тренер сборной России Игорь Корнеев будет работать в «Монако», сообщает «Спорт-Экспресс».
Корнеев станет советником по спортивным вопросам вице-президента и генерального директора «Монако» Олега Петрова.
В обязанности Корнеева, в том числе, войдет экспертная оценка потенциальных новичков команды, талантливых игроков и воспитанников своей академии.
Корнеев ранее также работал советником селекционного отдела в пражской «Славии» и спортивным директором «Локомотива».
В «Монако», которым владеет российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, уже работают несколько россиян, помимо Петрова.
В частности, техническим директором клуба является Ольга Дементьева, которая также курирует медицинский департамент. Один из заместителей Петрова – Вячеслав Иванов занимается административными и коммерческими вопросами.
За «Монако» выступает хавбек сборной России Александр Головин.
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