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Пике о том, надевал ли он форму «Реала»: «Нет, у меня аллергия»

Теги Барселона Реал Мадрид Хоакин Санчес Жерар Пике Ла Лига игровая форма ахахаха Футбол

Защитник «Барселоны» Жерар Пике посетил развлекательное шоу на испанском ТВ, на котором обсуждал теннисный Кубок Дэвиса.

В беседе с ведущими 32-летний футболист рассказал, что любит шоколадную пасту Nutella, и заявил, что играет в теннис лучше капитана «Бетиса» Хоакина Санчеса, который тоже является поклонником тенниса.

Пике также задали вопрос, надевал ли он когда-нибудь футболку «Реала».

«Нет, у меня аллергия», – пошутил в ответ защитник «Барсы».

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