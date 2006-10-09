Пике о том, надевал ли он форму «Реала»: «Нет, у меня аллергия»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике посетил развлекательное шоу на испанском ТВ, на котором обсуждал теннисный Кубок Дэвиса.
В беседе с ведущими 32-летний футболист рассказал, что любит шоколадную пасту Nutella, и заявил, что играет в теннис лучше капитана «Бетиса» Хоакина Санчеса, который тоже является поклонником тенниса.
Пике также задали вопрос, надевал ли он когда-нибудь футболку «Реала».
«Нет, у меня аллергия», – пошутил в ответ защитник «Барсы».
«Сколько у меня было секса в этом месяце? На «Бернабеу» считается?». Пике пришел к испанскому Урганту и всех разорвал