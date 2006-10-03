Сергей Семак: «Заслужили победу. Следующие матчи покажут, насколько сможем конкурировать»

Главный тренер Сергей Семак прокомментировал победу в матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Бенфикой» (3:1), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Рады победе, заслужили сегодня. Хорошо играли, создавали моменты. В конце потеряли концентрацию, не очень хорошо сыграли при стандартах. Но, думаю, были ближе сегодня к победе.

– Что со Смольниковым? И почему вы решили заменить его именно на Осорио и перестроить игру на схему с тремя центральными защитниками? Планировалось ли это до травмы Смольникова?

– Это связано с выходом второго нападающего у «Бенфики», оба хорошо играют вверху. Было много фланговых передач, нужно было добавить игрока, хорошо играющего вверху.

У Смольникова завтра обследование, проблема с ребром. Надеюсь, ничего не сломал.

– Удивил состав «Бенфики»? ? И схема, по которой они провели только один матч?

– Нет, они уже перестраивались на эту схему по ходу матчей, передвигая Таарабта на эту позицию. Предполагали, что такое возможно, но рассчитывали, что будут традиционные 4-4-2.

Думали, что, возможно, они пойдут по пути «Лиона» и выпустят опытного игрока, хорошего играющего вверху, но, конечно, это не было главным вариантом, на который мы рассчитывали. В уме держали, что такое возможно по ходу матча. Но, конечно, Жардел мало играет. Появление Жардела не предполагалось из логики последних матчей, но только тренеру «Бенфики» решать, кто на какой момент готов лучше, кто в каком матче с точки зрения опыта будет полезнее.

– После жеребьевки вы говорили, что нет фаворитов и аутсайдеров. Какие шансы сейчас?

– Ничего не изменилось, мы в игре, боремся. Следующие матчи покажут, насколько сможем конкурировать. «Лион» добился гостевой победы, легких матчей не будет. Дальше выйдет тот, кто будет лучше играть и наберет наибольшее количество очков.

– Опять пропустили ударом из-за штрафной? Видели момент, что можете сказать про Лунева? После «Локомотива» вы ответили, что нужно пересмотреть гол Крыховяка, чтобы понять, была ошибка или нет. Что скажете сейчас?

– Не могу сказать, что гол Крыховяка – исключительно на совести Лунева. Он не видел момент удара, Барриосу нужно было активнее блокировать удар. Но и вратарь должен выручать в таких ситуациях. Удар с одного шага без разбега – его можно было взять.

Сегодня – посмотрим, но, в принципе, ситуация такая же. Нужно активнее встречать, блокировать удары, но и назвать неберущимся этот удар тоже нельзя.

– Все ли в порядке с Дзюбой?

– Сильный ушиб бедра. Болезненный, когда забивают бедро сильным ударом, это неприятно. Надеюсь, это не так серьезно, и он сможет сыграть с «Уралом».

– У «Зенита» и «Бенфики» хорошая история противостояний и трансферов. Кого-то присмотрели на будущее?

– Те, кто нам нравятся, стоят уже очень дорого. Вряд ли их возможно приобрести, к сожалению для нас, – сказал Семак.