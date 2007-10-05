«СЭ»: «Динамо» не рассматривает кандидатуры Бердыева и Карреры

«Динамо» планирует определиться с кандидатурой нового главного тренера до следующего матча против «Краснодара».

По информации «Спорт-Экспресса», преемника Дмитрия Хохлова, который сегодня подал в отставку, а также нового спортивного директора вместо Романа Орещука могут утвердить на ближайшем заседании совета директоров, которое запланировано на 11 октября.

В шорт-листе «Динамо» российские тренеры и специалисты. В списке нет Курбана Бердыева, Олега Кононова и Массимо Карреры.

Роль и.о. главного тренера до подписания контракта с новым специалистом возьмет на себя возглавляющий молодежку Кирилл Новиков.

Ранее появилась информация, что кандидатура Новикова является приоритетной для руководства «Динамо».

«Динамо» занимает 15-е место в чемпионате России с 10 очками. Меньше очков набрал только «Тамбов» (8).

Команда также проиграла 4 матча подряд во всех турнирах, а выиграть не может уже 6 матчей. В 5 из 6 последних игр команда не забивала.

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