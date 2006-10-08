Дмитрий Комбаров: «Научно доказано, что 0,5 пива не повлияет на организм. Главное – не переборщить»

Защитник Дмитрий Комбаров рассказал о сложностях, с которыми сталкиваются футболисты в начале карьеры.

– Если кто-то молодой думает, что все будет длиться очень долго, то это не так — карьера пролетает очень быстро. Главное — играть! Да, конкурировать, но быть на поле, а не отсиживаться. А то некоторые получат контракт, деньги и думают, что это круто.

— Вы сказали про молодых футболистов, которым срывает крышу из-за денег. А тусовки сильно мешают?

— Скажу так: можно и погулять, и потусоваться, но главное — мера, не нужно перебарщивать. Можно в выходной сходить с друзьями в ресторан, отдохнуть. В этом ничего страшного нет. Наоборот, это хорошо для психологического состояния. Не то что для футболиста, а для любого человека!

Главное — не разбрасываться деньгами и не думать, что в 22-23 я такой великий. Если футболист так подумает в этом возрасте, то все… это начало конца карьеры.

— У вас были такие моменты?

— У нас был отец в это время. Он мог опустить нас на землю. Мы всегда отдыхали, зная меру. Но даже при том, что мы знали меру, отец всегда нас настораживал. Говорил: сегодня вот этого не нужно, будет лишнее, хотя нам так не казалось. Это все сыграло определенную роль.

— Приведите пример. Выпить бокал пива после игры — нормально?

— Научно доказано, что 0,5 пива никакого влияния на организм не окажет. Не повлияет и на следующий день — на восстановление. А иногда в психологическом и физическом плане пиво играет только положительную роль. Это научно доказано, я этому доверяю. После игры могу выпить бокал. Некоторые врачи рекомендуют пиво, так что все нормально. Но еще раз, главное — не переборщить, – сказал Комбаров.