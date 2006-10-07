Комбаров о зарплатах: «Медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум»

Полузащитник Дмитрий Комбаров ответил на вопросы касательно политики.

– Политика – это ваше? Читали интервью Панарина о Путине?

– Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным.

Я сейчас не про Артемия говорю, а про себя. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать.

Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.

– Но уровень жизни в стране, зарплаты врачей и учителей – это тоже отчасти политика.

– Конечно, это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие… Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать.

Хотя, конечно, считаю – медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а сто минимум. Но от меня здесь ничего не зависит, – сказал Комбаров.