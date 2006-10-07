Мамаев о «Ростове»: «Встретили так тепло, что я встал в ступор. Клуб серьезный, Карпин ставит игру и дает результат»

Полузащитник Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане и рассказал об отношении к футболу и решении заключить контракт с .

– Футбол – это вообще моя жизнь. Вся моя жизнь – это футбол. Футбол – то, что делает меня по-настоящему счастливым. Без футбола я вообще не могу.

– Чисто ментально: Павел Мамаев до истории [с заключением] и Павел Мамаев после.

– Если брать касаемо футбола, я не могу сказать, что это будут два разных человека, потому что я сейчас еще не в большой игре, так скажем. Но на тот момент, перед арестом, я считаю, что у меня была, наверное, одна из таких, лучших моих форм – ментально, физически, технически, как команда играла… Я себя чувствовал прям очень хорошо.

А на данный момент я хочу, может быть, даже превзойти этот уровень. Я понимаю, какой он был, и я понимаю последовательность своих действий, чтобы выйти на него и превзойти этот уровень.

– Страха у тебя нет?

– Нет, страха никакого нет. Есть огромное желание играть.

– Ты со многими общался после выхода. Почему выбрал «Ростов»?

– В первую очередь меня поразила первая моя встреча с руководством и с главным тренером [ ]. Я не ожидал такой встречи. Эмоционально, наверное, не был готов, что люди настолько заинтересованы будут. Это было настолько тепло, искренне, от души, что я даже как-то встал в ступор. Было безумно приятно.

И они после первой встречи, после разговора заставили меня прям очень сильно задуматься, чтобы перейти в «Ростов». Это был один из ключевых моментов в принятии решения.

Потом уже, поговорив с ними, я более стал интересоваться командой, клубом. Понял, что клуб на данный момент выстраивается очень серьезного уровня. Показатели сейчас в турнирной таблице очень хорошие. По игре очень сильно, считаю, выглядит сейчас «Ростов», я был на матче с «Динамо».

Состав очень серьезный, руководители… Амбициозный тренер [Валерий Карпин], который, я вижу, дает и результат, и ставит очень хорошую игру, – сказал Мамаев.