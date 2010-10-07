«МЮ» может купить форварда «Лиона» Дембеле в январе. У него 6 голов в 8 матчах Лиги 1

Нападающий Мусса Дембеле может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По информации Daily Mail, 23-летним форвардом интересуется . Скауты клуба присутствовали на матче «Сент-Этьен» – «Лион» и следили за действиями футболиста.

Дембеле не всегда попадает в стартовый состав из-за постоянной ротации со стороны главного тренера «Лиона» , поэтому руководство «МЮ» рассчитывает купить форварда в январе по сниженной цене.

Дембеле выступает за «Лион» с 2018 года. В текущем сезоне Лиги 1 француз провел 8 матчей и забил 6 голов.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.