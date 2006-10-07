Гришин о Гогуа: «В Хабаровске мы даже не подпускали его к основе»

Бывший тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин после поражения армейцев от «Ростова» (1:3) в РПЛ прокомментировал игру защитника красно-синих Седрика Гогуа и форварда .

— К Гогуа, которого заменили еще в перерыве, вновь возникают серьезные вопросы?

— Когда мы с Евсеевым работали в «СКА-Хабаровск» в ФНЛ, то даже не подпускали Гогуа к основе. А здесь, получается, его купили у «Тамбова» после того, как он дважды забил после стандартов. И только за это брать защитника?! Странно. За какие заслуги?

Какое-то опрометчивое решение ЦСКА. Другого объяснения у меня просто нет. Ведь он уже не в первый раз играет довольно слабо. Видимо, просто у Гончаренко нет выбора, в том числе и в защитной линии.

— А почему вы не подпускали Гогуа к основе?

— Он тренировался, но не играл. Были более сильные кандидатуры. Наверное, Евсеев разбирается в футболе и не просто так не ставил Гогуа в состав. Значит, он защитник не того уровня.

Агент Селюк может сколько угодно говорить про перспективы ивуарийца, про то, что они его потом продадут в Англию. Но по мне, это какое-то недоразумение!

— А что скажете о Чалове? Он в итоге заработал пенальти, но вновь ушел с поля без гола.

— Чалов зависимый игрок. Он должен хорошо открываться и получать мячи от партнеров. Сам он не способен взять мяч и обыграть пятерых. Ему должны создать момент полузащитники, которым надо отдавать продольные передачи в штрафную. Сегодня таких пасов не было. Соответственно, и Чалова выключили.

— Отсутствие реального конкурента в атаке ЦСКА мешает Чалову?

— Все может быть. Но я все-таки не думаю, что Федор мог расслабиться из-за отсутствия конкурента. Он, по сути, только недавно начал играть на высоком уровне. В его случае многое зависит от соперников. Как я понял, «Ростов» очень хорошо разобрал игру ЦСКА и победил армейцев на классе, – сказал Гришин.