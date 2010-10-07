Эрнесто Вальверде: «Барселона» прошла через сложные матчи. Теперь нам лучше»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал итог матча 8-го тура с «Севильей» (4:0).

«Результат достигнут. У нас было много моментов, у них – мало.

Я не знал, что Месси забил первый гол в сезоне. Он всегда так много забивает, что я даже не думал об этом.

Мы смогли пройти через сложные матчи. Теперь нам лучше, мы гораздо счастливее.

Я не знаю, что Дембеле сказал судье, чтобы его удалили, но не думаю, что фраза была длинной. Нечасто услышишь, чтобы он говорил по-испански», – сказал Вальверде.