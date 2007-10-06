Сергей Кузнецов: «Мои замены пошли не на пользу «Спартаку». Те, кто вышли, должны показывать больше»

Исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов поделился мыслями после поражения в матче 12-го тура РПЛ против (1:2).

- В чем причина быстро пропущенного гола?

– Считаю, что это из-за всей той атмосферы, которая была. В связи с чередой неудач, которые у нас были. Как бы ни настраивал команду, что нужно играть с первых минут и до последней секунды, мы, к сожалению, провалили начало встречи.

Потом ребята пришли в себя, и, что меня порадовало, так это то, что абсолютно не было безразличия, кто вышел с первых минут. Даже проигрывая 2:0, постарались вытянуть эту игру. Я считаю, что были близки к этому.

К сожалению, мои замены пошли не на пользу команде. Тем самым я сбил ее. Я хотел, наоборот, добавить свежести в атакующей стадии и постараться додавить «Краснодар». Но, к сожалению, я должен признать, что эти замены не сработали.

Хотелось от этих ребят большего. Тем более что на них больше и болельщики рассчитывают, и мы рассчитываем, и, конечно же, они должны показывать гораздо больше.

- Можно ли назвать физическое состояние причиной того, что вышедшие игроки не вошли в игру? Потому что перед матчем вы говорили, что и Тил, и Понсе находятся не в оптимальном состоянии.

– Я бы не стал говорить о физическом состоянии. И тот, и другой до этого довольно-таки много играли. Понсе тренировался два дня, Тил, может, чуть больше на один день.

Но я считаю, что, выходя на замену на 20 минут, человек должен просто рвать и метать, вокруг него должно все гореть. Он вышел на замену, он хочет доказать, что достоин играть в основном составе. Тем более в таком великом клубе, как московский «Спартак».

- Не у всех желание было на должном уровне сегодня?

– Я сказал, что у тех, кто смог выправить ход встречи, не было никакого безразличия. Наоборот, я благодарю ребят за то, что они в тяжелейшей ситуации смогли выправить игру и достойно смотрелись.

А по тем заменам, которые я сделал, мы сделаем выводы, пообщаемся с ними. Впредь я бы не хотел видеть игроков, которые не отдают всех себя на поле.

- Пауза на матчи сборных важна для «Спартака»?

– Думаю, что она пойдет на пользу. Нужно это все переосмыслить и все проанализировать. Очень надеемся, что наши травмированные уже к следующему туру подойдут в полной боевой готовности. Мы должны наконец-то уже выиграть.

- Каким вы видите свое будущее? Пообщались ли вы уже с руководством, или пока есть неопределенность?

– Пока ничего не могу сказать. Не общались, не знаю. Мы готовили команду к этой игре. Старались сделать все, что можно.

Думаю, в ближайшие дни будем разговаривать, как видит руководство и как они дальше будут. Не знаю пока, – сказал Кузнецов.