Гвардиола о поражении от «Вулверхэмптона»: «Это был не лучший наш день. Продолжим бороться»

Главный тренер Пеп Гвардиола поделился мыслями после поражения от (0:2) в матче 8-го тура АПЛ.

«Это был не лучший наш день. Мы хорошо начали и хотели быть терпеливыми, потому что знали, насколько хорошо они обороняются.

Мы дважды позволили им выбежать в контратаки, начали немного нервничать. Кроме того, мы были не слишком хороши в создании моментов. У нас были проблемы с контратаками. Это был плохой день для нас.

Они обороняются. Играют забросами и обороняются. Затем выходят в контратаку. очень хорошо подготовлен физически. Они сильны и знают, насколько они хороши. Мы знали об их сильных качествах. Кроме того, мы знали, как они забивают.

Мы играли неорганизованно и теряли мячи в ситуациях, когда этого нельзя было делать. У нас было два момента. Один с попаданием в перекладину, другой – с участием Бернарду Силвы. Однако соперник себя хорошо проявил.

Мы планируем вернуться и продолжать бороться», – сказал Гвардиола.

После восьми туров идет вторым, отставая от «Ливерпуля» на 8 очков.

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