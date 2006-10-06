Кононов может возглавить ПАОК. Он уже встретился с Саввиди

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Кононов может возглавить ПАОК.
По информации «Бизнес Online», 53-летний специалист недавно летал в Салоники на встречу с владельцем клуба Иваном Саввиди.
Агент тренера Вадим Шаблий знаком с руководством греческой команды.
Главным тренером ПАОК является Абел Феррейра, который летом перешел из «Браги». За него заплатили отступные – 2 миллиона евро.
ПАОК в нынешнем сезоне не смог пробиться в групповой этап еврокубковых турниров, вылетев из Лиги чемпионов и Лиги Европы на стадии квалификации.
В чемпионате Греции клуб набрал 11 очков в пяти матчах и занимает 4-е место.
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