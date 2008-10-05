Реклама 18+
Реклама 18+

Клопп про 2:1 с «Лестером»: «Супер, доволен игрой. Очевидный пенальти»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лестер Мохамед Салах Хамза Чоудури Футбол

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (2:1).

–  Суперигра. Мы увеличили темп, наш футбол сыграл очень важную роль сегодня. Гол «Лестера» действительно замедлил нас, но затем мы побежали вперед.

– Что скажете о пенальти?

– Очевидный пенальти. Я доволен нашей игрой. Мы получили результат, это супер. 

Без удачи нельзя выиграть столько матчей, но за 90 минут мы заслужили победу и три очка. Джеймс Милнер справился, превосходно.

– Мохамед Салах в порядке?

– Как Мо может быть в порядке? Как он [Хамза Чоудури] получил только желтую карточку? Мо хромал, когда уходил с поля.

Фол совершен, чтобы замедлить Мо, это не хорошо, – сказал Клопп в эфире BBC Match of the Day.

Поставь в Париматч на главную игру тура итальянской Серии А!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья