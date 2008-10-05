Клопп про 2:1 с «Лестером»: «Супер, доволен игрой. Очевидный пенальти»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (2:1).
– Суперигра. Мы увеличили темп, наш футбол сыграл очень важную роль сегодня. Гол «Лестера» действительно замедлил нас, но затем мы побежали вперед.
– Что скажете о пенальти?
– Очевидный пенальти. Я доволен нашей игрой. Мы получили результат, это супер.
Без удачи нельзя выиграть столько матчей, но за 90 минут мы заслужили победу и три очка. Джеймс Милнер справился, превосходно.
– Мохамед Салах в порядке?
– Как Мо может быть в порядке? Как он [Хамза Чоудури] получил только желтую карточку? Мо хромал, когда уходил с поля.
Фол совершен, чтобы замедлить Мо, это не хорошо, – сказал Клопп в эфире BBC Match of the Day.
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