Клопп про 2:1 с «Лестером»: «Супер, доволен игрой. Очевидный пенальти»

Главный тренер Юрген Клопп прокомментировал победу над «Лестером» (2:1).

– Суперигра. Мы увеличили темп, наш футбол сыграл очень важную роль сегодня. Гол действительно замедлил нас, но затем мы побежали вперед.

– Что скажете о пенальти?

– Очевидный пенальти. Я доволен нашей игрой. Мы получили результат, это супер.

Без удачи нельзя выиграть столько матчей, но за 90 минут мы заслужили победу и три очка. Джеймс Милнер справился, превосходно.

– Мохамед Салах в порядке?

– Как Мо может быть в порядке? Как он [Хамза Чоудури] получил только желтую карточку? Мо хромал, когда уходил с поля.

Фол совершен, чтобы замедлить Мо, это не хорошо, – сказал Клопп в эфире BBC Match of the Day.

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