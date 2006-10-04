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Джампаоло об отставке из «Милана»: «Никогда! Уйти означает сдаться, а мы никогда не сдаемся»

Теги Милан Марко Джампаоло серия А Италия Футбол

Главный тренер «Милана» Марко Джампаоло отметил, что никогда не подаст в отставку.

О целях

«Мы работаем, чтобы стать лучше. У нас всегда максимальные цели, мы сфокусированы на том, чтобы сделать все возможное».

О том, что болел за «Интер» в детстве

«Я говорил, что поддерживал «Интер» до 10 лет, но я не троянский конь».

О том, может ли подать в отставку

«Никогда! Уйти означает сдаться, а мы никогда не сдаемся», – сказал Джампаоло в эфире передачи Le Iene.

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