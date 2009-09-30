Мальдини о Джампаоло: «Мы выбрали тренера и будем его защищать»

Директор Паоло Мальдини после поражения от «Фиорентины» (1:3) в матче Серии А выразил поддержку главному тренеру команды .

«Мы выбрали тренера и будем его защищать. Будет правильно дать ему еще время. Мы знали, что столкнемся с проблемами, хотя, конечно, не ожидали, что проиграем четыре матча из шести. К тому же качество игры было неудовлетворительным.

Возможно, света в конце тоннеля не видно, но, как сказал наш тренер, будем выходить из ситуации за счет упорной работы», – сказал Мальдини.

После 6 туров «россонери» занимают в таблице чемпионата Италии 12-е место.