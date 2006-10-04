Новичок «Ростова» Павел Мамаев впервые тренировался в общей группе.
– С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?
– Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю.
Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.
– Как тебя приняли в команде?
– Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.
– В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.
– Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка, – сказал Мамаев.
В сентябре Мамаев вышел из колонии по УДО.
Мамаева презентовали прямо во время игры «Ростова»
Фото: твиттер «Ростова»