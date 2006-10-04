Реклама 18+
Реклама 18+

Мамаев провел первую тренировку в «Ростове»: «Не ожидал такого теплого приема»

Теги Ростов премьер-лига Россия фото Павел Мамаев Футбол

Новичок «Ростова» Павел Мамаев впервые тренировался в общей группе.

– С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?

– Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю.

Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.

– Как тебя приняли в команде?

– Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

– В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.

– Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка, – сказал Мамаев.

В сентябре Мамаев вышел из колонии по УДО.

Мамаева презентовали прямо во время игры «Ростова»

Фото: твиттер «Ростова»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья