Новичок Павел Мамаев впервые тренировался в общей группе.

– С начала этой недели ты тренировался по индивидуальной программе. Как себя чувствуешь?

– Впечатления отличные, все супер. Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но чувствую, что с каждым днем прибавляю.

Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними.

– Как тебя приняли в команде?

– Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет.

– В соцсетях болельщики «Ростова» пишут тебе слова поддержки, некоторые ждут окончания тренировок, чтобы сфотографироваться.

– Большое спасибо им. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка, – сказал Мамаев.

В сентябре Мамаев вышел из колонии по УДО.

Мамаева презентовали прямо во время игры «Ростова»

Фото: твиттер «Ростова»