Маркизио завтра объявит о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ювентуса», «Зенита» и сборной Италии Клаудио Маркизио завершает карьеру.

В четверг, 3 октября, 33-летний хавбек объявит о своем решении на стадионе туринской команды «Альянц Стэдиум».

Итальянец решил завершить игровую карьеру из-за проблем со здоровьем. В последний раз он выходил на поле в феврале этого года в составе «Зенита».

1 июля он расторг контракт с клубом из Санкт-Петербурга. В прошлом месяце сообщалось, что он может перейти в «Монако», но в итоге трансфер не состоялся.

Маркизио – воспитанник «Ювентуса», в общей сложности он провел в клубе 25 лет. Семь раз хавбек становился чемпионом Италии, трижды – обладателем Кубка страны и еще четыре раза побеждал в Суперкубке. В 389 матчах за клуб во всех турнирах он забил 37 мячей.

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