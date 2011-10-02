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Куртуа пропускает в «Реале» 1,34 гола за матч, в «Атлетико» было 0,81. Результат Наваса – 0,98

Теги Челси Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа Кейлор Навас Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в среднем пропускает 1,34 гола за матч за нынешний клуб.

В 43 матчах за «Реала» бельгиец пропустил 59 голов, сыграв на ноль в 12 матчах. При этом в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов он пропустил 5 голов после 8 ударов в створ.

В «Челси» Куртуа пропустил 152 гола за 154 матча (в среднем за матч – 0,98), в «Атлетико» ему забили 125 раз за 154 игры (в среднем за матч – 0,81).

Лучший средний показатель пропущенных голов за матч Куртуа имеет в сборной Бельгии: за 76 матчей он пропустил 50 голов (в среднем за матч – 0,65).

Примечательно, что бывший голкипер «Реала» Кейлор Навас в среднем пропускал за клуб 0,98 голов за матч.

 

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