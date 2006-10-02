Василий Кикнадзе: «Могли бы получить 150 млн рублей дополнительно, если б играли в «Лужниках» в ЛЧ»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе объяснил решение клуба проводить домашние матчи в Лиге чемпионов на «РЖД Арене», а не в «Лужниках».

– Мещеряков сказал, что на три матча Лиги чемпионов проданы все билеты. Не жалеете, что в итоге выбрали Черкизово, а не «Лужники»?

– Конечно, жалею. Я думаю, мы и «Лужники» наполнили бы. У меня столько друзей, знакомых, приятелей, партнеров по бизнесу и работе в «Локомотиве», которым я был вынужден отказать. Думаю, в «Лужниках» мы выглядели бы достаточно солидно.

Но с другой стороны сейчас нечего жалеть. Решение принято, его надо выполнять. С этой точки зрения на матче с «Атлетико» команде была оказана серьезная поддержка.

– Но почему не «Лужники», а «РЖД Арена»?

– Потому что команде и главному тренеру комфортнее играть здесь. Для нас важны их мнение и точка зрения. Мы принимаем это во внимание. Хочу, чтобы было понятно. У нас очень много дискуссий и споров – это правильно, потому что мы пытаемся найти ту золотую середину, которая приведет «Локомотив» к победам. Это хорошо. У нас было очень много дискуссий по трансферам, но по решению играть в Черкизове мы решили, что правы тренер и команда, которая захотела играть здесь.

– Вы считали, сколько могли бы заработать в «Лужниках»?

– Да. Это не миллион и не два миллиона евро. Мы считаем, что могли бы получить от 120 до 150 миллионов рублей дополнительно, если бы играли там. Но это не к тому, что: «Ах, как жалко, что мы не играем в «Лужниках». Я говорю об этом абсолютно осознанно: мы приняли решение играть здесь (на «РЖД Арене» – примечание Sports.ru), это четкая и согласованная позиция, – отметил Кикнадзе.