Главный тренер Зинедин Зидан поделился мыслями после матча группового этапа Лиги чемпионов против (2:2).

«Да, результат матча плох, однако игроки хорошо отреагировали на ситуацию. Я не могу быть удовлетворен результатом первого тайма.

Мы никогда так ужасно не проводили 45 минут встречи, однако меня обнадежила реакция игроков. Я рад, что нам удалось заработать одно очко. У нас была возможность выиграть, однако меня порадовало то, как игроки отреагировали.

Вы видели первый пропущенный гол. Это немного смешно. Это не означает, что мы плохо начали матч. Мы просто не были сконцентрированы на сильных местах соперника.

Когда мы пропустили первый гол, они воодушевились, а мы растерялись. А затем пропустили второй мяч. Я бы хотел уделить больше внимания нашей игре во втором тайме. Мы не можем быть довольны, однако всегда лучше думать о хорошем.

В перерыве я сказал, что у нас 45 минут на то, чтобы изменить ситуацию, и, если мы не изменим ход встречи, то проиграем. И я думаю, что игроки переломили ситуацию. Я чувствовал, что они хотят выиграть этот матч.

Посмотрим, что будет дальше. В субботу мы играем в , а затем уже начнем думать о Лиге чемпионов. Да, ситуация немного ухудшилась, но не изменилась кардинально. Мы будем бороться», – сказал Зидан.

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