Семак о матче с «Бенфикой»: «Зенит» долго ждал Лигу чемпионов, для нас это праздник»

Главный тренер Сергей Семак поделился ожиданиями от игры с «Бенфикой» в Лиге чемпионов, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Матч начнется в 22:00. Следующая игра против – в 11:30 утра. Это проблема?

– Не мы назначаем время проведения матчей. Естественно, есть дискомфорт, но мы должны выполнять требования. Готовы играть в это время, но есть определенные минусы.

– Азмун готов играть весь матч? Когда ждать ?

– Завтра не стоит ждать Малкома. Азмун пропустил определенное количество времени, надеемся, в матче с «Бенфикой» он будет смотреться лучше.

– Что нужно сделать, чтобы забрать у «Бенфики» мяч?

– Они не злоупотребляют контролем, стараются быстро атаковать флангами, используют длинные передачи. Есть молодые талантливые игроки. Мы долго ждали Лигу чемпионов, для нас это праздник. Должны отдать все, чтобы сыграть как можно лучше.

– Вы играли против «Бенфики». Какие-то параллели есть?

– Вряд ли. Игру определяют исполнители, а состав абсолютно другой. Понятно, они всегда – лидер португальского футбола, с большой историей, это подразумевает доминирование и желание быть лучше. Нас ждет интересный матч, но параллелей нет.

– С сыграли в три центральных защитника. Завтра возможна такая расстановка?

– Возможно все. Исходим из состояния наших игроков, перед игрой выбираем схему. В том числе и под игру соперника. Все возможно.

– Можно ли сказать, что Гримальдо и Алмейда сейчас – самые опасные игроки «Бенфики»? Правда, что «Зенит» хотел купить Гримальдо?

– Гримальдо был для нас слишком дорогим. Он был интересен, но мы не могли его себе позволить.

и Силва, нападающие, центральные полузащитники тоже опасны. Все хорошо технически оснащены, интенсивны. Опасности стоит ждать от всех. У Гримальдо хороший удар, мы должны вносить коррективы, но говорить, что фланги самые опасные, я бы не стал. Есть ряд атакующих моментов, на которые стоит обратить внимание. По нашей информации, Алмейда выбыл из строя, так что будут игроки, которые их заменят.

– Понятно, вы не скажете, по какой схеме завтра сыграет «Зенит».

– Вам скажу, почему нет. Но не сегодня.

– Исходя из чего будете ее выбирать: из состояния своих игроков или футбола «Бенфики»?

– Исходя из кого, зачем же из чего – так про наших футболистов. Конечно, больше из своих игроков. Постараемся и нивелировать сильные качества «Бенфики», от этого и будем выстраивать нашу схему.

– С «Рубином» казалось, что «Зенит» играл в охотку, а с – натужно. С чем это связано?

– Не думаю, что схема повлияла на игру с «Локомотивом». Они оборонялись большими силами, ждали нашей ошибки. В первые полчаса все было нормально с организацией обороны, в атаке не хватало скорости. Это было связано с тем, что Дриусси и Азмун пропустили определенное время, но мы понимаем их важность, через игры должны их подводить к следующим матчам.

Такие матчи случаются, но до последней минуты старались забить. Характер есть, это важно.

– Когда все-таки ждать Малкома?

– Пока не могу точно сказать. Такое случается, к сожалению. Это важный игрок, мы больше всех хотели бы его видеть на тренировках и играх. Проблемы – часть работы, – сказал Семак.