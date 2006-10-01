Сульшер о голе «Арсенала»: «Правильное решение VAR, но, может, мы должны были получить пенальти?»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер подвел итоги матча 7-го тура АПЛ с «Арсеналом» (1:1).

«Я ловил себя на мысли, сколько раз мы вели в счете 1:0, но не забивали второй мяч? Нам многому нужно научиться, мы продолжим усердно работать и, получив больше опыта, будем принимать верные решения.

Думаю, в начале второго тайма мы действовали недостаточно быстро. «Арсенал» казался активнее до своего гола.

Чувствовал, что мы можем забить в концовке, мы отправляли игроков в атаку. Я был в таких ситуациях, когда сам был футболистом. Ты вступаешь в игру и думаешь, что можешь добиться большего, но мы сделаем выводы после этого.

Что касается гола после VAR, то это было правильное решение, но, возможно, и мы должны были получить пенальти?» – сказал Сульшер.

На матче «МЮ» – «Арсенал» работала бригада судей во главе с Кевином Френдом.