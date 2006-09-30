Черчесов о психологическом состоянии игроков «Спартака»: «Опасений нет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о состоянии игроков , вызванных в национальную команду на матчи с Кипром и Шотландией.

- «Спартак» сейчас не в лучшем состоянии, много проигрывает. Нет опасений за психологическое состояние игроков красно-белых?

– Нет, опасений нет.

- Могли бы в двух словах оценить форму Георгия Джикии, Зелимхана Бакаева и ?

– Мы отмечаем их функциональное состояние. Состояние на прошлом сборе у них было достаточно стабильное и хорошее. Если сейчас его нет, то мы за два дня его не добавим.

Иногда игрок забивает, но нет качеств игровых, а иногда игрок готовый. Нам нужны готовые игроки. Посмотрим, в каком состоянии игрок, когда команда соберется, – сказал Черчесов.

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