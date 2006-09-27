Зинедин Зидан: «Говорят, у нас богатый клуб, а у «Атлетико» команда рабочего класса, но в «Реале» люди работают столько же»

Главный тренер Зинедин Зидан ответил на вопросы журналистов перед матчем с .

– «Атлетико» считают народной командой, в то время как «Реал» – нет.

– Я в эти вещи не лезу. Могу лишь сказать, что люди здесь работают так же много [как в «Атлетико»]. Хоть люди и могут говорить, что у нас богатый клуб, а у «Атлетико» – команда рабочего класса.

Я не собираюсь ничего менять. Знаю лишь одно – болельщики «Реала» хотят гордиться своими игроками, и мы собираемся сделать все для этого.

– Дерби – особенный матч?

– Мы хотим победы. Нам будет сложно в матче с очень сильным соперником.

– Куртуа вернется в ворота?

– Мы все в одной лодке. Я рассчитываю на всех. Хочу сказать, что мои игроки готовы. Я бы с радостью выпустил на поле всех – 25 человек из заявки.

– Азар показывает, почему на него потратили 100 млн?

– Мы знаем, какой игрок есть в нашем распоряжении. Мы знаем, что он покажет свою игру, и он сделал это в гостях с «Севильей». Все ждут от него хорошей игры, и он будет ровно тем игроком, которого все и ждали.

– Матч с «Атлетико» – это противостояние с Симеоне?

– Каждый играет свою роль. Он очень глубоко изучает соперника, как и все. Но завтра будет матч между «Реалом» и «Атлетико».

– Не влияет ли на вас лидерство в таблице?

– Нам всегда нужно сохранять спокойствие и думать о том, что мы должны делать. У нас сложный соперник, который создает много угроз, но я заинтересован только в своей команде.

Мы мотивированы, чтобы провести хороший матч, и готовы к этому, – сказал Зидан.