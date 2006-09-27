Габриэл Жезус: «Я хочу играть больше. Я в «Сити» четвертый сезон»

Нападающий Габриэл Жезус поделился мнением о конкуренции в клубе.

«Очевидно, что я перерос стадию «нужно подождать». Я в «Сити» уже почти три года, это мой четвертый сезон, и я хочу играть больше.

Конечно, бороться с Агуэро за место в составе очень тяжело, он величайшая легенда клуба, но это хорошо для команды: он играет здорово, когда выходит, и я тоже.

Я понимаю решения Пепа [Гвардиолы] и уважаю Серхио, его историю здесь и то, что он делает сейчас. Люди говорят в негативном тоне о том, что я сижу на замене, но они забывают, что я там не из-за своей плохой игры, а потому что Агуэро невероятен.

Я научился не ждать, а понимать ситуацию. Прошлый сезон для меня был очень тяжелым. У меня было не так много шансов, особенно в важных матчах. Помню игру с в Лиге чемпионов. Я был очень разочарован тем, что не играл, и тем, что «Сити» вылетел.

Когда ты не получаешь шансы в важных матчах, это разочаровывает, так что я был расстроен по окончанию сезона. Думаю, что это нормально, я никогда не вел себя непрофессионально. Я был очень расстроен, но я все понимал.

Я думал о правильных вещах и закончил сезон, забив два гола в последнем матче. Во время выходных я мог оценить все по-другому. Я провел шесть матчей, хорошо играл и забивал.

Это моя цель, я не хочу красть у кого-то место в старте. Все происходит естественно», – сказал Жезус в эфире Esporte Interativo.