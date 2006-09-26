ФИФА и УЕФА запрещают закрывать двери на ключ, пока болельщики находятся на стадионе

Во время матча 1/16 финала Олимп Кубка России между КАМАЗом и «Спартаком» (1:2) болельщики красно-белых находились запертыми на секторе.

Это запрещено делать, согласно технике безопасности ФИФА и УЕФА. В регламенте ФИФА прописано, что двери на ключ закрывать нельзя, пока зрители находятся на стадионе.

«Двери и ворота, ведущие к выходу из стадиона, и ворота, ведущие из зрительских зон на игровое поле, должны открываться наружу, «от себя» со стороны зрителей. Они должны оставаться незапертыми все время, пока зрители находятся на стадионе.

Но при этом во избежание несанкционированного доступа и предотвращения взлома в те дни, когда матчей нет, на них необходимо установить простые и быстро срабатывающие замки, отпирающиеся изнутри.

Все эти двери и ворота должны находиться под постоянным наблюдением особого стюарда, который должен предотвращать нарушения и обеспечивать быструю эвакуацию в аварийных ситуациях.

Ни при каких обстоятельствах эти двери не должны запираться на ключ, пока зрители находятся на стадионе», – говорится в регламенте.

«Итак, в Набережных Челнах при согласии всех сторон нарушены:

Стандарт Российского футбольного союза (СТО) «Футбольные стадионы».

Правила безопасности УЕФА.

В ответ мы слышим нечто про боковые выходы.

Есть грубые нарушения: двери не могут быть закрыты на ключ. Это запрещено и это ставит под угрозу безопасность зрителей. Можно теперь вместо отписок и отговорок имена тех, кто санкционировал эти нарушения со стороны клубов и РФС и дал разрешение на эти нарушения?

Надеюсь, что мы узнаем ответ на этот вопрос. Как и на вопрос – кто дал указание поливать болельщиков в Воронеже», – прокомментировал ситуацию журналист Василий Конов.

«Спартак» о болельщиках на игре с КАМАЗом: «Порядок входа-выхода на стадионе обусловлен конструктивными особенностями»