«Спартак» о болельщиках на игре с КАМАЗом: «Порядок входа-выхода на стадионе обусловлен конструктивными особенностями»

«Спартак» прокомментировал ситуацию с болельщиками во время матча 1/16 финала Олимп Кубка России с КАМАЗом (2:1).

После того как все болельщики московского клуба прошли на гостевой сектор стадиона, стюарды заперли двери, огораживающие сектор.

«Спартак» был уведомлен о порядке входа-выхода болельщиков нашей команды на гостевой трибуне стадиона КАМАЗа в рамках матча 1/16 финала Кубка России. Об этом организаторы матча уведомили представителей клуба на предматчевом совещании, которое состоялось утром в день игры.

Порядок входа-выхода болельщиков гостевой команды на стадионе обусловлен конструктивными особенностями трибуны D – все четыре выхода расположены со стороны поля.

Поэтому организаторы решили закрывать две центральные калитки (D2 и D3) во время матча, однако стюарды открывали их по запросу болельщиков. При этом с целью соблюдения правил эвакуации боковые выходы (D1 и D4) оставались открытыми на протяжении всего матча», – говорится в заявлении «Спартака».

Болельщиков «Спартака» заперли на секторе во время матча с КАМАЗом