Семин о вылете из Кубка России: «У нас не было девяти игроков. Молодые не потерялись»

Главный тренер Юрий Семин прокомментировал вылет из Олимп Кубка России от «Балтики» (1:1, по пенальти – 1:4) в 1/16 финала, передает корреспондент Sports.ru Максимилиан Алфимов.

«Хорошая игра, болельщики сильно переживали, никто не хотел проигрывать, поэтому и было 120 минут.

У нас много игроков не было. Девять, в том числе и поляки. Крыховяку дали восстановиться к следующей игре, сохранить ритм.

Молодые не потерялись, думаю, хороший тест для них. Тест куда идти дальше, как расти. Первая лига – очень сложный турнир. Они играют только во второй лиге. Для нас хорошая информация, я думаю, и для них.

Почему был недоволен и за что судья дал желтую перед овертаймом? Был недоволен тем, что игровое время заканчивалось, шел хороший момент, а он свистнул», – сказал Семин.