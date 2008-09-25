ФИФА одобрила ограничения по выплатам агентам и по арендам игроков

рекомендовала внести изменения в положения, регулирующие деятельность агентов и переходы игроков на правах аренды.

Одобрено ограничение по комиссионным агентам: 10% от суммы трансфера продающим клубом, 3% от выплат игроку, 3% агенту игрока от покупающего клуба;



Запрещено использование нескольких посредников, чтобы избежать конфликта интересов.

Также с сезона-2020/21 можно будет отдать или взять в аренду максимум по восемь игроков из иностранных клубов. С сезона-2022/23 – максимум по шесть отданных и взятых игроков в аренду в/из иностранных клубов, максимум по три отданных и взятых игрока в аренду между одними и теми же клубами.

Все меры, касающиеся ограничений арендных соглашений, относятся к футболистам в возрасте от 22 лет и старше.

Данные меры будут представлены совету ФИФА на заседании 24 октября.

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