Сульшер получит средства на усиление атаки зимой. Летом «МЮ» потратил почти 150 млн фунтов

Руководство поддерживает главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера, несмотря на неудачный старт в АПЛ.

По данным Daily Mail, в январе норвежец получит средства для усиления состава, в частности, атакующей линии.

Летом манкунианцы расстались с нападающим Ромелу Лукаку и атакующим полузащитником Алексисом Санчесом. При этом на покупку защитников Харри Магуайра, Аарона Уан-Биссаки и хавбека Дэниэла Джеймса было потрачено почти 150 миллионов фунтов.

Решение о выделении денег на зимние трансферы принято на фоне травм форвардов Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля, а также болезни нападающего Мэйсона Гринвуда.

После 6 туров «МЮ» занимает в таблице АПЛ 8-е место.