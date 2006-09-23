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Месси, скорее всего, впервые в сезоне выйдет в старте в матче с «Вильярреалом»

Теги Барселона Вильярреал Лионель Месси Ла Лига травмы Луис Суарес Антуан Гризманн Футбол

Капитан «Барселоны» Лионель Месси окончательно восстановился от травмы.

По данным As, аргентинец начнет ближайший матч в Ла Лиге, против «Вильярреала», в стартовом составе. Скорее всего, он составит атакующее трио с Луисом Суаресом и Антуаном Гризманном.

Напомним, что с «Боруссией» Месси сыграл полчаса, с «Гранадой» – 45 минут. Этот матч может стать для него первым в старте в этом сезоне.

«Барселона» и «Вильярреал» сыграют завтра, 24 сентября. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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