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As: В символической сборной года ФИФА игроков «Реала» больше, чем «Барсы» – 4 против 2

Теги Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Серхио Рамос Ла Лига рейтинги ФИФА Марсело Лука Модрич Эден Азар Френки де Йонг The Best Футбол

Сегодня на церемонии награждения лучшего игрока по версии ФИФА The Best будет представлена символическая сборная года.

По информации As, в состав команды войдут четыре футболиста «Реала»: защитники Марсело и Серхио Рамос, полузащитник Лука Модрич и вингер Эден Азар, который в прошлом сезоне выступал за «Челси».

«Барселона» будет представлена двумя игроками: Лионелем Месси и Френки де Йонгом, который перебрался в каталонскую команду летом из «Аякса».

На приз лучшему игроку года претендуют Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Церемония начнется в 21:30 по московскому времени.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду

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