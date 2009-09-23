Сегодня на церемонии награждения лучшего игрока по версии ФИФА The Best будет представлена символическая сборная года.

По информации As, в состав команды войдут четыре футболиста «Реала»: защитники Марсело и Серхио Рамос, полузащитник Лука Модрич и вингер Эден Азар, который в прошлом сезоне выступал за «Челси».

«Барселона» будет представлена двумя игроками: Лионелем Месси и Френки де Йонгом, который перебрался в каталонскую команду летом из «Аякса».

На приз лучшему игроку года претендуют Месси, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Церемония начнется в 21:30 по московскому времени.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду