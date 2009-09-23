Защитник ЦСКА Карпов – первый футболист 2002 года рождения, сыгравший в РПЛ

Защитник ЦСКА Вадим Карпов принял участие в матче РПЛ с «Краснодаром» (3:2).

Он стал первым в истории футболистом 2002 года рождения, сыгравшим в чемпионате России. Карпов дебютировал в РПЛ в возрасте 17 лет и 70 дней.

Ранее в турнире на поле выходили пять игроков 2001 года рождения — Данила Ведерников («Ростов»), Хвича Кварацхелия («Рубин»/«Локомотив»), Зурико Давиташвили, Никита Макаров (оба – «Рубин») и замбиец Ламек Банда («Арсенал»), сообщает «Спорт-Экспресс».

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