Заболотный забил 2-й гол в сезоне за «Сочи»

«Сочи» на выезде переиграл (3:2) в 10-м туре РПЛ.

Счет в матче открыл форвард . Это его второй гол в сезоне, 28-летний нападающий проводит пятый матч.

Два гола в сезоне – второй результат в карьере Заболотного в РПЛ. В сезоне-2017/18 в составе «Тосно» футболист забил 4 мяча. За «Зенит» он дважды забил по голу за сезон и один раз не забил ни гола.

В летнее трансферное окно Заболотный перешел из «Зенита» в «Сочи».

Заболотный – седьмой игрок «Зенита» в «Сочи». За некоторых даже платили, хотя у клубов общий спонсор

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