«Краснодар» пропустил 8 мячей в двух последних матчах. ЦСКА забил трижды за 9 минут

с разгромным счетом выигрывает у «Краснодара» (3:0, перерыв) в матче 10-го тура РПЛ.

Московский клуб забил три мяча в ворота «Краснодара» за 9 минут. Полузащитник Никола Влашич забил на 32-й минуте, нападающий Федор Чалов увеличил счет на 37-й, а Влашич оформил дубль на 42-й минуте.

В матче группового этапа Лиги Европы проиграл «Базелю» (0:5). В двух предыдущих играх РПЛ «Краснодар» выиграл у «Крыльев Советов» (4:2) и «Урала» (4:2).

Таким образом, «Краснодар» пропустил 8 мячей в двух последних встречах и пока не забил ни одного. А в четырех матчах сентября команда пропустила 12 мячей.

Следить за ходом матча между ЦСКА и «Краснодаром» можно по текстовой трансляции Sports.ru.

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