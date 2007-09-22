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Оле-Гуннар Сульшер: «Разочарован, но настроен позитивно. Много раз говорил, что у «МЮ» будут взлеты и падения»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Вест Хэм премьер-лига Англия травмы Маркус Рэшфорд Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение в матче 6-го тура АПЛ с «Вест Хэмом» (0:2).

«Я очень разочарован. Разочарование присутствует всегда, когда проигрываешь матч. Это была встреча, которую мы могли бы выиграть. Сегодня вечером мы еще раз пройдемся по игре.

В ключевых моментах все сложилось не в нашу пользу. Нам просто не хватило качества, когда у нас были эти важные моменты. Если не использовать эти возможности в АПЛ, то не получится набрать ни одного очка. Это сказалось в их пользу, и мы просто должны принять это.

Я разочарован тем, что мы не выиграли сегодня, но я настроен позитивно. Я много раз говорил, что будут взлеты и падения. У нас были некоторые взлеты на этом пути, сегодня мы просто должны признать, что не набрали очков и ждать следующей недели. 

Травма Рэшфорда? У него что-то произошло с пахом. Нам нужно провести обследование и определить серьезность травмы», – сказал Сульшер. 

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