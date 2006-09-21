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«Ливерпуль» заплатил «Ман Сити» 1 млн фунтов за взлом скаутинговой системы в 2013 году

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия происшествия деньги Футбол

«Ливерпуль» выплатил компенсацию «Манчестер Сити» за взлом скаутинговой системы.

В сентябре 2013 году «горожане» наняли экспертов по компьютерному шпионажу и установили, что их система была взломана, сообщает The Times.

За год до этого на работу в «Ливерпуль» из «Ман Сити» перешли три скаута, один из которых – Майкл Эдвардс, нынешний спортивный директор «красных». Скауты сотни раз затем входили в систему «Сити» Scout7.

«Ливерпуль» признал вину и выплатил «Манчестер Сити» 1 миллион фунтов, чтобы урегулировать этот вопрос.

Кажется, «Ливерпуль» признался во взломе системы скаутов «Сити». Выплатил компенсацию миллион фунтов

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