На форме «Барселоны» на сезон-2020/21 полосы сменят шашечки

На домашней форме «Барселоны» на следующий сезон вместо шашечек снова появятся вертикальные полосы.

Форма от компании на сезон-2020/21 будет по образцу той, что носили игроки «Барселоны» сто лет назад.

Президент клуба и совет директоров уже поддержали это решение.

Вертикальные полоски с тонкими желтыми линиями отсылают к той форме, в которой играли Паулино Алькантара, Жозеп Самитьер и Рикардо Самора.

В нынешнем сезоне «Барселона» представила домашнюю форму в шашечку, которая напоминает хорватскую.

Фото: Diario Sport

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