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На форме «Барселоны» на сезон-2020/21 полосы сменят шашечки

Теги Барселона Ла Лига Nike Жозеп Бартомеу Рикардо Самора Жозеп Самитьер игровая форма стиль Футбол

На домашней форме «Барселоны» на следующий сезон вместо шашечек снова появятся вертикальные полосы.

Форма от компании Nike на сезон-2020/21 будет по образцу той, что носили игроки «Барселоны» сто лет назад.

Президент клуба Жозеп Бартомеу и совет директоров уже поддержали это решение.

Вертикальные полоски с тонкими желтыми линиями отсылают к той форме, в которой играли Паулино Алькантара, Жозеп Самитьер и Рикардо Самора.

В нынешнем сезоне «Барселона» представила домашнюю форму в шашечку, которая напоминает хорватскую.

Фото: Diario Sport

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