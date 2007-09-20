Олег Кононов: «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от «Уфы» (0:1) в 10-м туре РПЛ.

– Четвертое поражение подряд «Спартака» в чемпионате. Что происходит с командой?

– Сегодня мы владели преимуществом, нам не удались завершающие фазы: и точные передачи, и завершение.

Самый опасный момент был в конце, где Мельгарехо с одного метра неудачно пробил и попал во вратаря.

– Что-то успели сказать команде в раздевалке?

– Пока еще нет.

– Как жить дальше? Как «Спартак» будет двигаться вперед?

– Всегда работать. Черная полоса проходит, наступает белая. Я верю, что при соответствующей работе и вере в себя будут успехи, будут победы. «Спартак» будет на том месте, на которое рассчитывает, – сказал Кононов.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду