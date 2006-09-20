УЕФА запустил программу для игроков, где обучит их управлению финансами, имиджем и общению со СМИ

УЕФА запускает программу «УЕФА для игроков», чтобы помочь футболистам справляться с различными жизненными ситуациями.

Первый этап программы – выпуск приложения для всех профессиональных футболистов. В нем бывшие топ-футболисты делятся опытом и знаниями, чтобы новые поколения игроков не повторяли их ошибок.

Приложение предлагает несколько модулей на разные темы. Все они построены в формате симуляции случаев из жизни. В игровой форме модули сообщают информацию о том, как лучше распорядиться своей карьерой.

Приложение выйдет на английском, французском, немецком, итальянском, португальском, русском, сербском и испанском языках. По ходу этого сезона добавятся греческий, польский и турецкий.

В программу входят следующие модули: «Мой УЕФА» – основные принципы УЕФА, его ценности, задачи и миссия; «Антидопинг» – информация о допинге, призванная защитить игроков; «Борьба с коррупцией» – информация о том, как коррупция может сломать карьеру игрока; «Моя игра» – информация о регламенте турниров УЕФА и правилах футбола; «Моя вторая карьера» – подготовка к жизни после футбола, возможности для обучения; «Мой имидж» – общественные отношения, СМИ и социальные сети; «Мои финансы» – информация, как управлять финансами и вести дела; «Социальный фэйр-плей» - информация о разнообразии и инклюзивности.

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