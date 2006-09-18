Матч «Зенит» – «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене

Матч 10-го тура чемпионата России «Зенит» – «Рубин» начнется с минуты молчания.

Акция будет посвящена памяти бывшего футболиста петербургского клуба Фернандо Риксена.

Голландец сегодня ушел из жизни в возрасте 43 лет. С 2013 он года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига).

Риксен выступал за «Зенит» в 2006–2009 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

Матч «Зенит» – «Рубин» пройдет на «Газпром Арене» 21 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

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