Криштиану Роналду: «Хотел бы обойти Месси по «Золотым мячам»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, в чем бы хотел превзойти форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«Золотые мячи». Я бы хотел этого и, думаю, я это заслуживаю. Месси – выдающийся игрок, он вошел в историю футбола, но я считаю, что должен получить шесть, семь или восемь «Золотых мячей», чтобы превзойти его.

Я уверен, что вошел в историю футбола, учитывая все, что я сделал, и я продолжаю делать это. Знаю, что я останусь в истории футбола как один из лучших за все время», – сказал Роналду.

Роналду и Месси завоевали по пять «Золотых мячей» за карьеру.