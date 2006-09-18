Гвардиола о регулярных матчах с «Шахтером»: «Я уже купил квартиру на Украине!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от игры с «Шахтером» в Лиге чемпионов.

– В чемпионате Украины половина тренеров встречается с «Шахтером» реже, чем вы. Не надоело так часто встречаться с донецкой командой?

– Да, я уже купил квартиру здесь! Я играл против «Шахтера» много раз: с «Барселоной», «Баварией» и теперь с «Ман Сити». Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится.

– Завтра вы проведете свой 12-й матч против «Шахтера» как тренер. Какой матч был самым сложным и какой вам особенно запомнился?

– Играть с «Шахтером» каждый раз интересно, и все матчи похожи друг на друга. Тяжело было противостоять команде Луческу. Помню, первая игра была очень сложной, и мы, по-моему, смогли победить на последней минуте.

Помню отличных футболистов, которые выступали в «Шахтере»: Срна, Виллиан – просто супер! Когда пришел Фонсека, то команда тоже была замечательно организована, не было разрывов между линиями, хотя в прошлом сезоне нам удалось довольно легко победить.

Конечно, Тайсон, Марлос и Степаненко – великолепные футболисты, которые контролируют мяч в центре поля и на подступах к нашей штрафной. Знаем, что у вас в центре больше нет Ракицкого, но ваш новый центральный защитник тоже здорово действует. Тот же Пятов только продолжает набираться опыта и становиться лучше.

К тому же стиль игры «Шахтера» в короткий пас и быстрые контратаки, которые разгоняют Тайсон и Марлос, всегда непросты для любой команды. Поэтому моя задача – поддерживать правильный ритм, и, безусловно, для нас важно победить в первой встрече на выезде. Я помню, как мы уступили в предыдущем сезоне в первой встрече дома и после этого пришлось догонять, выигрывать все оставшиеся матчи.

Это сложность Лиги чемпионов, когда в группе очень короткая дистанция – всего шесть матчей. Я хочу сказать, что «Шахтер» по стилю достаточно нестандартная для нас команда, она играет не так, как большинство коллективов АПЛ. Будет сложно и интересно. Скорее всего, будет достаточно близкий счет. Хочу также сказать, что я очень уважаю «Шахтер», – сказал Гвардиола.