Лэмпард – первый тренер «Челси», который проиграл дебютный матч ЛЧ

уступил «Валенсии» (0:1) в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

стал первым тренером в истории лондонского клуба, кто проиграл в своем дебютном матче в Лиге чемпионов. Предыдущие 10 тренеров победили в лигочемпионском дебюте, а Джанлука Виалли в 1999 году сыграл вничью с «Миланом».

41-летний специалист возглавил «синих» в июле текущего года. До этого он тренировал .

После 1-го тура ЛЧ «Челси» с 0 очков занимает третье место в группе Н. В активе «Валенсии» 3 очка и второе место.